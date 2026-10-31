Посол США в Варшаве: ситуация в Польше может стать "взрывоопасной"

"Действия носят серьезный характер": посол США о волнениях в Польше Посол США в Варшаве: ситуация в Польше может стать "взрывоопасной"

Москва31 окт Вести.Конфликт между правительством Дональда Туска и оппозицией относительно работы Конституционного суда "взрывоопасен".

Об этом посол Соединенных Штатов в Варшаве Том Роуз написал в социальной сети Х.

События, разворачивающиеся сегодня вечером у здания Конституционного трибунала Польши, действительно носят весьма серьезный характер. Похоже, мы становимся свидетелями беспрецедентного противостояния, связанного с использованием правительством государственной власти с одной стороны, и независимостью и авторитетом конституционного органа - с другой отметил дипломат

Он также подчеркнул, что Вашингтон не собирается вмешиваться во внутренние дела Польши. Роуз отметил, что ни одна из сторон не должна совершить действия, которые "могли бы спровоцировать насилие или дальнейшую эскалацию конфликта".

Толпа протестующих накануне вечером окружила Конституционный суд Польши. Поводом для беспорядков стало объявление польского судьи Анны Корвин-Петровской главой трибунала. Она предупредила о возможной угрозе жизни и здоровью коллег и сотрудников учреждения, а также о риске нарушения общественного порядка.

Позже оппозиционный депутат Европарламента Эва Зайончковская-Херник опубликовала внутреннее секретное письмо полиции, в котором руководство приказывало привести всех силовиков в полную боевую готовность со 2 по 8 ноября.

После этого депутат заявила, что власти Польши готовятся ввести военное положение в стране и призвала отправить премьер-министра и президента страны в отставку.