Лидер оппозиции Польши Качиньский назвал ситуацию вокруг КС этапом госпереворота Качиньский назвал ситуацию вокруг Конституционного суда в Польше госпереворотом

Москва31 окт Вести.Лидер крупнейшей в Польше оппозиционной партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский охарактеризовал события вокруг Конституционного трибунала (выполняет функции Конституционного суда) как "очередной этап государственного переворота".

В настоящее время мы являемся свидетелями очередного и, как кажется, решающего этапа прогрессирующего государственного переворота написал политик на странице в соцсети X

Ранее Качиньский сообщил, что президент Польши Кароль Навроцкий проведет встречу с главой Конституционного трибунала и другими судьями.

Член КС Ян Майхровский также заявил, что жители страны стали свидетелями попытки госпереворота. Выступая на митинге у здания Конституционного суда, он призвал граждан противостоять этому.

В Польше уже несколько недель не прекращаются протесты возле здания Конституционного трибунала. Поводом послужило назначение премьер-министром Дональдом Туском в состав КС экс-министра Марчина Берека.

После этого на официальном сайте трибунала было опубликовано уведомление о том, что председатель КС Богдан Свенчковский и заместитель временно отстранены от должностей. Поводом названо препятствование ими созыву заседания с участием новых судей, которых поддержало парламентское большинство.

Свенчковский, который руководит Конституционным трибуналом с декабря 2024 года, отказался подчиниться решению о своем отстранении. Этого юриста на должность главы судебной инстанции предложил бывший тогда (2015–2025 гг.) президентом страны Анджей Дуда.

В прошлом году Свенчковский уже направлял в Генпрокуратуру заявление с обвинениями в адрес Туска о подготовке государственного переворота.

Вечером 30 октября конфликт обострился: у здания Конституционного суда собралась толпа протестующих и попыталась прорваться за ограждение. На место событий по указанию Туска прибыли усиленные наряды правоохранителей. Полиция настаивает: внутрь здания КС силовики не заходили и действовали только по внешнему периметру.

Президент Польши Кароль Навроцкий в связи с ситуацией прервал визит в Сенегал и вернулся в Варшаву. В текущем году глава государства, поддержавший позицию Свенчковского, не стал приводить к присяге трех из шести судей, назначенных парламентом.