Москва31 октВести.Президент Польши Кароль Навроцкий проводит экстренную встречу с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским и ранее отстраненным от исполнения своих обязанностей председателем Конституционного суда (КС) Богданом Свенчковским, передает портал Onet.
По информации СМИ, Навроцкий принял судей сразу же по прибытии в Президентский дворец в Варшаве.
В Президентском дворце проходит экстренное заседаниесказано в публикации
Накануне вечером польский лидер, направлявшийся в Сенегал, принял решение развернуть самолет и лететь обратно в Варшаву.
Причиной стал кризис, развернувшийся вокруг Конституционного суда. Перед зданием суда собрались толпы протестующих, несколько человек попытались проникнуть внутрь, но были задержаны полицией. Председателя КС Богдан Свенчковский не пустили в здание, а на сайте учреждения появилось сообщение о приостановке его полномочий.
На фоне происходящего судьи КС заявили о "государственном перевороте" в стране.