Навроцкий срочно встретился с главой Верховного суда из-за кризиса в Варшаве

Навроцкий созвал экстренную встречу с председателем Верховного суда Польши Навроцкий срочно встретился с главой Верховного суда из-за кризиса в Варшаве

Москва31 окт Вести.Президент Польши Кароль Навроцкий проводит экстренную встречу с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским и ранее отстраненным от исполнения своих обязанностей председателем Конституционного суда (КС) Богданом Свенчковским, передает портал Onet.

По информации СМИ, Навроцкий принял судей сразу же по прибытии в Президентский дворец в Варшаве.

В Президентском дворце проходит экстренное заседание сказано в публикации

Накануне вечером польский лидер, направлявшийся в Сенегал, принял решение развернуть самолет и лететь обратно в Варшаву.

Причиной стал кризис, развернувшийся вокруг Конституционного суда. Перед зданием суда собрались толпы протестующих, несколько человек попытались проникнуть внутрь, но были задержаны полицией. Председателя КС Богдан Свенчковский не пустили в здание, а на сайте учреждения появилось сообщение о приостановке его полномочий.

На фоне происходящего судьи КС заявили о "государственном перевороте" в стране.