Москва17 окт Вести.Масштабная уличная акция протеста проходит в центре Варшавы. Оппозиция разбила палаточный лагерь перед зданием Конституционного суда Польши, сообщило РИА Новости.

Перед зданием суда в субботу, 17 октября, собрались десятки тысяч человек: жители Варшавы, а также поляки из других регионов страны. Кроме того, на митинге присутствуют представители крупнейшей в Польше оппозиционной партии "Право и справедливость", включая ее председателя Ярослава Качиньского.

Митингующие скандируют: "Руки прочь от Конституционного суда".

Протестующие разбили палаточный лагерь прямо на тротуаре аллеи Яна Христиана Шуха — улицы в центре Варшавы.

Качиньский во время своего выступления на митинге обвинил коалицию премьер-министра Польши Дональда Туска в попытке подчинить себе судебную систему страны.

Кризис вокруг Конституционного суда обострился после того, как сейм Польши избрал новым судьей Мачея Берека, однако польский президент Кароль Навроцкий, который находится в оппозиции правительству, отказался принимать у него присягу. В среду Берек принес присягу в парламенте, но председатель суда Богдан Свенчковский заявил, что не признает присягу, поскольку она была принесена без участия президента, и не допустил Берека на рабочее место.