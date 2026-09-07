Антиукраинская риторика усиливается в Польше перед выборами Politико: в Польше перед выборами усиливается антиукраинская риторика

Москва7 сен Вести.Антиукраинские настроения в Польше усиливаются на фоне подготовки к парламентским выборам 2027 года. Правые политические силы используют недовольство социальными льготами для украинцев и разногласия вокруг исторических событий, пишет Politico.

По данным издания, в Польше проживает около 1,5 миллиона украинцев. Уже во время президентской кампании 2025 года политики представляли их как людей, которые пользуются государственными ресурсами и создают дополнительную нагрузку на бюджет.

Отдельной причиной напряженности остаются разногласия по поводу действий украинских националистов в годы Второй мировой войны. Летом президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого Орла после решения назвать воинское подразделение в честь Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенная в России экстремистская организация).

Киевский режим не наш союзник и не наш друг, он наш враг заявил лидер партии "Конфедерация польской короны" Грегорж Браун на мероприятии, посвященном годовщине гибели польских мирных жителей от рук украинцев в годы войны

При этом представитель партии "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек в июле выступил за приостановку военной помощи Украине до изменения Киевом исторической политики.

По оценке Politico, усиление антиукраинской риторики происходит за год до парламентских выборов, которые пройдут осенью 2027 года. На них коалиции премьер-министра Дональда Туска предстоит конкурировать с "Правом и справедливостью" и другими правыми политическими силами.

Ранее депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что Киев "плюет в лицо" Варшаве. Такое заявление она сделала после подписания Зеленским закона "Об украинском национальном пантеоне", в который войдут украинские националисты.