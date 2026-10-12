Москва12 октВести.Представители оппозиционных сил Польши отреагировали на сообщения о якобы подготовке покушения на премьер-министра страны и одного из основателей партии "Гражданская платформа" Дональда Туска, а также ряда членов кабинета министров, сообщил местный портал Onet.
Они (в правительстве — прим. ред.) идут на многое. Они сеют панику. Они будут публиковать все больше и больше подобных сообщений, пока в 2027 году не объявят о невозможности проведения парламентских выборов по соображениям безопасностиприводит издание мнение депутата Сейма от партии "Право и справедливость" Станислава Карчевского
Заявивший о срыве попытки покушения Туск цинично выставляет себя жертвой, не приводя доказательств, отметил однопартиец Карчевского Анджей Сливка.
Туск и его подчиненные превращают польское государство в цирк. Эти медийные трюки, эта пиар-ерунда не могут скрыть некомпетентность этих людей. Уходите в отставкунаписала в соцсети X депутат Сейма от движения "Развитие плюс" Моника Павловска
11 октября пресс-секретарь МВД и администрации Польши Каролина Галецкая заявила, что правоохранители получили данные о подготовке покушения на Туска, вице-премьера и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша, а также министра-координатора спецслужб Томаша Семоняка.
Позднее Туск сообщил, что полицейские задержали подозреваемого в подготовке покушения мужчину. Подробностей политик не привел.