Оппозиция Польши не поверила словам Туска о подготовке покушения Onet: оппозиция Польши назвала "цирком" заявление Туска о подготовке покушения

Москва12 окт Вести.Представители оппозиционных сил Польши отреагировали на сообщения о якобы подготовке покушения на премьер-министра страны и одного из основателей партии "Гражданская платформа" Дональда Туска, а также ряда членов кабинета министров, сообщил местный портал Onet.

Они (в правительстве — прим. ред.) идут на многое. Они сеют панику. Они будут публиковать все больше и больше подобных сообщений, пока в 2027 году не объявят о невозможности проведения парламентских выборов по соображениям безопасности приводит издание мнение депутата Сейма от партии "Право и справедливость" Станислава Карчевского

Заявивший о срыве попытки покушения Туск цинично выставляет себя жертвой, не приводя доказательств, отметил однопартиец Карчевского Анджей Сливка.

Туск и его подчиненные превращают польское государство в цирк. Эти медийные трюки, эта пиар-ерунда не могут скрыть некомпетентность этих людей. Уходите в отставку написала в соцсети X депутат Сейма от движения "Развитие плюс" Моника Павловска

Ответ Моники Павловски Фото: Соцсети

11 октября пресс-секретарь МВД и администрации Польши Каролина Галецкая заявила, что правоохранители получили данные о подготовке покушения на Туска, вице-премьера и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша, а также министра-координатора спецслужб Томаша Семоняка.

Позднее Туск сообщил, что полицейские задержали подозреваемого в подготовке покушения мужчину. Подробностей политик не привел.