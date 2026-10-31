Москва31 окт Вести.Польские оппозиционные силы во главе с движением "Развитие плюс" инициировали процедуру вотума недоверия действующему правительству под руководством Дональда Туска. Об этом сообщил бывший премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на своей странице в социальной сети X.

Политик информировал о направлении соответствующего официального ходатайства в сейм Польши.

Моравецкий также предложил на период до формирования нового кабинета назначить техническим премьер-министром бывшего политика партии "Право и справедливость" Марека Юрека.

Парламентские аналитики отмечают, что текущее распределение мандатов в польском сейме, где парламентским большинством располагает правящая коалиция, фактически исключает вероятность успешного проведения инициативы и отставки правительства.

В Польше стремительно развивается острый внутриполитический кризис. Правительство страны во главе с премьер-министром Дональдом Туском пытается отстранить руководство Конституционного трибунала. Их усилия натолкнулись на сопротивление значительной части польской элиты и общественности.

Как пишет обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис, в стране друг другу противостоят проевропейские либералы и правые консерваторы-евроскептики. В данный момент первые контролируют правительство, зато президент принадлежит ко вторым, как и руководство Конституционного трибунала.

Ситуация усугубляется тем, что в Польше смешанная, парламентско-президентская республика, в которой президент не является чисто церемониальной фигурой, а правительство заметно ограничено в своих действиях другими ветвями власти. Очевидно, что имеющийся сейчас расклад сил не позволяет премьер-министру реализовать многие планы, хотя основные властные полномочия находятся именно в его руках.