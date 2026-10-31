Москва31 окт Вести.Причина кризиса в Польше - желание политических сил повлиять на парламентские выборы в 2027 году. Такое мнение выразил ИС "Вести" экс-советник МИД Польши, политолог Мариуш Швидер.

По его словам, конфликт не между судьями, а между двумя политическими партиями - премьер-министра Польши Дональда Туска и партии "Право и справедливость" с формальным лидером Ярославом Качиньским.

Для того, чтобы можно было манипулировать и признавать результаты. Мы видим, что произошло в Румынии, где выборы были фальсифицированы. Мы видим, что происходило в предыдущие выборы в США, когда Трамп не выиграл, хоть выиграл. Мы видим, что происходило во Франции сказал он

В Польше обострился кризис вокруг Конституционного трибунала (выполняет функции Конституционного суда, КС). Судьи заявили о "государственном перевороте" в стране. На фоне обострения ситуации президент Польши Кароль Навроцкий начал серию консультаций с лидерами парламентских фракций.