Президент Польши созвал партии на консультации по ситуации с КС Президент Польши Навроцкий созвал консультации партий по кризису вокруг КС

Москва31 окт Вести.Президент Польши Кароль Навроцкий созвал срочные консультации с представителями парламентских партий из-за конфликта вокруг Конституционного суда.

Заявление Навроцкого огласил глава его кабинета Павел Шефернакер в эфире телеканала Telewizja Republika.

В связи с угрозой внутренней безопасности Республики Польша я созываю на сегодня экстренные консультации с участием представителей парламентских сил с целью стабилизации политической ситуации и восстановления конституционного порядка говорится в заявлении

При этом он не сообщил, на какое время назначены консультации.

Бывший судья Государственного трибунала Польши и экс-мэр Кракова Яцек Майхровский ранее заявил о попытке неконституционной смены власти в стране. Похожую оценку дал депутат Европарламента Аркадиуш Мулярчик, назвавший происходящее госпереворотом.

Ранее лидер крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский также назвал происходящее "этапом государственного переворота".

Протесты у здания Конституционного трибунала в Польше продолжаются несколько недель. Их поводом стало назначение Туском в состав суда экс-министра Марчина Берека.

Глава Конституционного трибунала Богдан Свенчковский, занимающий этот пост с декабря 2024 года, не допустил к работе Берека и других судей, поддержанных парламентским большинством. Его решение одобрил Навроцкий, который также отказался привести к присяге трех из шести судей, утвержденных парламентом.

Вечером 30 октября конфликт обострился: на сайте трибунала появилось постановление судьи Анны Корвин-Пиотровской о временном отстранении Свенчковского и его заместителя. Они отказались выполнять это решение. Корвин-Пиотровская взяла руководство судом на себя, сославшись на норму, позволяющую сделать это судье с наибольшим стажем в трибунале.

По указанию Туска к зданию Конституционного суда прибыли усиленные наряды полиции. В полиции заявили, что силовики не заходили внутрь здания и действовали только по внешнему периметру. Сам премьер назвал происходящее восстановлением верховенства закона.

Депутат Европарламента от польской оппозиционной партии "Конфедерация" Ева Зайончковская-Герник потребовала немедленно приостановить полномочия Туска.

Навроцкий из-за ситуации прервал визит в Сенегал и вернулся в Варшаву.