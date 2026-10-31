Политики Польши заявили о госперевороте в Польше на фоне беспорядков у КС

В Польше на фоне ситуации вокруг КС заявили о попытке госпереворота Политики Польши заявили о госперевороте в Польше на фоне беспорядков у КС

Москва31 окт Вести.Бывший судья Государственного трибунала Польши (2001–2011 гг.) и экс-мэр Кракова (2002–2024 гг.) Яцек Майхровский заявил о попытке сменить власть в стране неконституционным путем, депутат Европарламента Аркадиуш Мулярчик также охарактеризовал ситуацию в республике как госпереворот.

С этим утверждением Майхровский выступил перед участниками митинга, которые собрались вечером 30 октября возле здания Конституционного суда, передает РИА Новости.

Политик призвал неравнодушных граждан выйти на площадь и высказаться против переворота, свидетелями которого, по его словам, стали участники протестной акции.

По его утверждению, на территорию Конституционного трибунала незаконно проникли действующие по указке правительства лица, которые мешают пройти внутрь здания судьям, назначенным в соответствии с законодательством.

В свою очередь, член партии "Европейские консерваторы и реформаторы" Мулярчик добавил, что правительство во главе с премьер-министром Дональдом Туском стягивает в Варшаву полицейские подразделения из всех регионов, чтобы завершить "штурм" Конституционного суда.

Прямо сейчас, в эти минуты, происходит нападение на Конституционный трибунал написал политик на странице в соцсети X

Ранее лидер крупнейшей в стране оппозиционной партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский также назвал происходящее "этапом государственного переворота".

В Польше несколько недель не прекращаются протесты возле здания Конституционного трибунала. Поводом послужило назначение Туском в состав КС экс-министра Марчина Берека.

Богдан Свенчковский, который руководит Конституционным трибуналом с декабря 2024 года, не позволил приступить к работе Береку и другим судьям, которых поддержало парламентское большинство.

Решение Свенчковского одобрил президент Польши Кароль Навроцкий, который также не стал приводить к присяге трех из шести судей, одобренных парламентом.

Вечером 30 октября конфликт обострился: на официальном сайте трибунала было опубликовано постановление судьи Анны Корвин-Пиотровской о временном отстранении от должностей Свенчковского и его заместителя. Они отказались подчиниться этому решению.

Руководство судом взяла на себя Корвин-Пиотровская, сославшись на закон, который позволяет сделать это лицу с наибольшим стажем работы в составе трибунала.

К зданию Конституционного суда по указанию Туска прибыли усиленные наряды правоохранителей. Полиция настаивает: внутрь здания КС силовики не заходили и действовали только по внешнему периметру. Премьер-министр назвал происходящее "восстановлением верховенства закона".

Незамедлительно приостановить полномочия Туска потребовала депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник, которая представляет оппозиционную партию "Конфедерация".

Навроцкий в связи с ситуацией прервал визит в Сенегал и вернулся в Варшаву.