Евродепутат на фоне ситуации в Польше призвала премьера Туска уйти в отставку Евродепутат Зайончковская-Герник потребовала ухода с поста премьера Польши Туска

Москва31 окт Вести.Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник, которая представляет оппозиционную партию "Конфедерация", потребовала немедленно приостановить полномочия польского премьер-министра Дональда Туска.

Соответствующий пост она опубликовала на странице в соцсети X.

Я призываю немедленно приостановить полномочия премьер-министра Дональда Туска, включая надзор за всеми службами написала европарламентарий

Призыв Зайончковская-Герник сопроводила символическим "распоряжением" о приостановке Туском своих обязанностей.

Евродепутат также выразила надежду, что ее слова воспримут так же серьезно, "как тот клочок бумаги (объявленной временным главой Конституционного трибунала судьи Анны) Корвин-Пиотровской, которая таким же образом заменила председателя TK по диктовке банды Туска".

В Польше уже несколько недель не прекращаются протесты возле здания Конституционного трибунала. Поводом послужило назначение Туском в состав КС экс-министра Марчина Берека.

Богдан Свенчковский, который руководит Конституционным трибуналом с декабря 2024 года, не позволил приступить к работе Береку и другим судьям, которых поддержало парламентское большинство.

Решение Свенчковского одобрил президент Польши Кароль Навроцкий, который также не стал приводить к присяге трех из шести судей, одобренных парламентом.

Вечером 30 октября конфликт обострился: на официальном сайте трибунала было опубликовано постановление судьи Анны Корвин-Пиотровской о временном отстранении от должностей Свенчковского и его заместителя. Они отказались подчиниться этому решению.

Руководство судом взяла на себя Корвин-Пиотровская, сославшись на закон, который позволяет сделать это лицу с наибольшим стажем работы в составе трибунала.

К зданию Конституционного суда по указанию Туска прибыли усиленные наряды правоохранителей. Полиция настаивает: внутрь здания КС силовики не заходили и действовали только по внешнему периметру.

На место событий прибыли сторонники крупнейшей в Польше оппозиционной партии "Право и справедливость", попытались прорваться за ограждение и вернуть контроль над зданием.

Навроцкий в связи с ситуацией прервал визит в Сенегал и вернулся в Варшаву. Лидер партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский назвал происходящее "этапом государственного переворота".

В прошлом году Свенчковский направлял в Генпрокуратуру Польши заявление с обвинениями в адрес Туска о подготовке государственного переворота.