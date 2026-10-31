"Иного пути нет": Туск отреагировал на кризис вокруг Конституционного трибунала Туск назвал ситуацию вокруг КС "восстановлением верховенства закона"

Москва31 окт Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на кризис в стране, обусловленный ситуацией вокруг Конституционного трибунала (выполняет функции Конституционного суда).

Об этом он написал на странице в соцсети Х.

Восстановление верховенства закона — наш долг. После нескольких лет беззакония при правлении партии "Право и справедливость" этот процесс дается нелегко, порой бывает болезненным и требует решительных действий. Иного пути нет считает глава правительства

В Польше уже несколько недель не прекращаются протесты возле здания Конституционного трибунала. Поводом послужило назначение Туском в состав КС экс-министра Марчина Берека.

Богдан Свенчковский, который руководит Конституционным трибуналом с декабря 2024 года, не позволил приступить к работе Береку и другим судьям, которых поддержало парламентское большинство.

Решение Свенчковского одобрил президент Польши Кароль Навроцкий, который также не стал приводить к присяге трех из шести судей, одобренных парламентом.

Вечером 30 октября конфликт обострился: на официальном сайте трибунала было опубликовано постановление судьи Анны Корвин-Пиотровской о временном отстранении от должностей Свенчковского и его заместителя. Они отказались подчиниться этому решению.

В прошлом году Свенчковский направлял в Генпрокуратуру Польши заявление с обвинениями в адрес Туска о подготовке государственного переворота.

Руководство Конституционным судом взяла на себя Корвин-Пиотровская, сославшись на закон, который позволяет сделать это лицу с наибольшим стажем работы в составе трибунала.

К зданию Конституционного суда по указанию Туска прибыли усиленные наряды правоохранителей. Полиция настаивает: внутрь здания КС силовики не заходили и действовали только по внешнему периметру.

На место событий прибыли сторонники крупнейшей в Польше оппозиционной партии "Право и справедливость", попытались прорваться за ограждение и вернуть контроль над зданием.

Навроцкий в связи с ситуацией прервал визит в Сенегал и вернулся в Варшаву. Лидер партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский назвал происходящее "этапом государственного переворота".

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник, которая представляет другую оппозиционную партию "Конфедерация", потребовала немедленно приостановить полномочия Туска.