Навроцкий развернул самолет из-за кризиса вокруг Конституционного суда в Варшаве Президент Польши прервал рейс в Сенегал из-за ситуации в Конституционном суде

Москва30 окт Вести.Президент Польши Кароль Навроцкий решил прервать свой полет в Сенегал и вернуться в Варшаву из-за ситуации вокруг Конституционного суда. Об этом он сообщил в социальной сети X.

В пятницу, 30 октября, к зданию Конституционного суда в Варшаве прибыла полиция, а его председателя Богдана Свенчковского не пустили в здание и отстранили от работы.

В такой момент президент должен быть в Польше. Я прерываю полет в Сенегал и возвращаюсь написал Навроцкий

Возле здания суда собрались протестующие, несколько человек попытались проникнуть внутрь, но их остановили полицейские.

Ситуация возникла в связи с конфликтом вокруг руководства Конституционного суда. На сайте учреждения было размещено сообщение о том, что его председатель Свенчковский приостанавливает исполнение своих обязанностей, а новым руководителем станет Анна Корвин-Петровская. Также на странице Конституционного суда в соцсети X появилась информация о якобы незаконном захвате сайта учреждения.

Ранее стало известно, что правящая коалиция Польши намерена отстранить президента Навроцкого от должности.