Москва28 окт Вести.Президенту Польши Каролю Навроцкому грозит отстранение от должности: польская правящая коалиция готовится к этой процедуре Об этом РИА Новости сообщил один из депутатов нижней палаты парламента (сейма).

Поводом для инициирования процедуры отстранения стали обвинения в сутенерстве, вновь прозвучавшие в адрес Навроцкого. Речь идет о периоде, когда он работал охранником в отеле Grand в Сопоте.

Чаша терпения переполнена. Будет поставлен вопрос о запуске процедуры отстранения президента от занимаемой должности. Абсолютно все наши члены коалиции сходятся во мнении, что такой человек, как Кароль Навроцкий, недостоин быть президентом Польши. Вокруг него постоянно возникают скандалы чисто криминального характера. Это и сутенерство, и участие в драках футбольных хулиганов, и публичное употребление снюсов и много чего еще сказал собеседник агентства

Предполагается, что за отстранение Навроцкого от должности проголосуют не только депутат из правящей коалиции во главе с премьер страны Дональдом Туском, но и депутаты движения "Развитие плюс" под руководством бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого, которые откололись от оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

Навроцкий является человеком Качиньского. Тот будет защищать его, несмотря ни на что. Остальные же четко понимают, что нынешний президент позорит Польшу, и ему не место в президентском дворце сказал депутат

По польской конституции депутаты не могут объявить президенту импичмент прямым голосованием. Процедура сложнее начинается с привлечения к Государственному трибуналу. Как пояснил собеседник агентства, для этого необходимо собрать подписи не менее 140 депутатов и передать заявление спикеру сейма.

Далее для предъявления обвинения требуется не менее двух третей от списочного количества парламентариев. С момента принятия положительного решения парламента о привлечении к Государственному трибуналу президент отстраняется от исполнения обязанностей на время предусмотренного законом разбирательства пояснил депутат

По его словам, для окончательного отстранения от должности требуется решение Государственного трибунала.

Ранее окружной суд Варшавы обязал Навроцкого участвовать в деле о защите чести и достоинства в качестве стороны. Поводом стал материал портала Onet, опубликованный в мае 2025 года: в нем утверждалось, что, работая охранником в отеле Grand в Сопоте, Навроцкий участвовал в организации интимных услуг для гостей. Глава государства называл эти сведения "лживой кампанией" против него и требовал полного опровержения.