Президента Польши Навроцкого обязали ответить в суде на обвинения в сутенерстве Суд Варшавы обязал Кароля Навроцкого дать показания по иску к Onet

Москва27 окт Вести.Окружной суд Варшавы принял решение обязать президента Польши Кароля Навроцкого выступить в качестве стороны по делу о защите чести и достоинства. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Иск связан с публикацией портала Onet, вышедшей в мае 2025 года, в которой утверждалось, что в бытность охранником в отеле Grand в Сопоте Навроцкий участвовал в организации интимных услуг для гостей. Сам глава государства ранее называл эти сведения "лживой кампанией", направленной на его дискредитацию, и требовал полного опровержения.

Как сообщает радиостанция, во вторник суд постановил отложить заседание до 18 января. Тогда показания в качестве стороны должен будет дать Кароль Навроцкий. Судья обязала президента сделать это под угрозой исключения его позиции из материалов дела в случае отказа без уважительной причины. При этом Навроцкому разрешили участвовать в процессе в так называемом "гибридном режиме" — по видеосвязи.

Изначально разбирательство шло в закрытом режиме, однако во вторник судья удовлетворил ходатайство юристов Onet и открыл заседания для публики, запретив при этом журналистам вести трансляцию в реальном времени. В ходе слушаний показания дали бывшие коллеги Навроцкого. Один из охранников подтвердил постоянное присутствие проституток в отеле, но заявил об отсутствии прямых доказательств участия политика в их вызове. Бывшая сотрудница ресепшена, в свою очередь, рассказала о неоднозначных предложениях со стороны Навроцкого.

Он прямо говорил мне, что можно легко и быстро подзаработать на сопровождении богатых гостей, если я на это соглашусь приводит Onet слова свидетельницы из зала суда

Ответчиком по иску выступает немецкая издательская группа Axel Springer, которой принадлежит польский портал Onet.