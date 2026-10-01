Москва1 окт Вести.Президент Польши Кароль Навроцкий и его семья оказались в центре скандала из-за покупки и содержания лошадей для личного пользования за бюджетные средства. Об этом сообщает издание Gazeta Wyborcza.

По информации журналистов, в одной из резиденций главы государства появились три лошади с кличками Эдзио, Рамзес и Арамис для самого Навроцкого, его супруги Марты и их дочери, а также еще одно животное для сопровождающего их сотрудника Службы государственной охраны.

В канцелярии президента заявили, что официально не владеют животными, переложив ответственность на подведомственный Центр обслуживания. При этом чиновники отказались раскрывать стоимость покупки, ухода и детали перевозки скакунов, сославшись на соображения безопасности.

Сам польский лидер ранее открыто признавался в увлечении верховой ездой, называя конные прогулки и состязания с собственной охраной лучшим способом отдохнуть от политики.