Навроцкий с трибуны ГА ООН потребовал принять Польшу в G20

Навроцкий с трибуны ООН призвал принять Польшу в G20 Навроцкий с трибуны ГА ООН потребовал принять Польшу в G20

Москва24 сен Вести.Президент Польши Кароль Навроцкий, выступая на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США), выдвинул требование о принятии его страны в "Группу двадцати" (G20).

В 2023 году Африканский союз принят в "Группу двадцати". Это правильное решение. Оно укрепило голос Африканского континента отметил Навроцкий

По его словам, именно Польша готова представлять Центральную Европу в G20.

Пришло время услышать голос Центральной Европы, которая отсутствует на этом форуме. Сегодня Польша - 20-я крупнейшая экономика в мире. Польша готова стать голосом этого региона заявил Навроцкий

Между тем госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке заявил, что администрация США пригласила президента России Владимира Путина принять участие в декабрьском саммите G20, который пройдет в Майами. Рубио отметил, что рассчитывает на согласие Путина.