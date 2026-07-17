Президент Польши наложил вето на два закона о "союзе и взаимном проживании"

Навроцкий заветировал законы об однополых союзах Президент Польши наложил вето на два закона о "союзе и взаимном проживании"

Москва17 июл Вести.Польский президент Кароль Навроцкий использовал право вето. Он отклонил два закона, которые ранее принял Сейм Польши. Эти одобренные парламентом Польши законопроекты, по мнению президента, привели бы к утрате особого статуса брака, описанного в статье 18 конституции как союз мужчины и женщины. Как гарант Конституции, отметил Навроцкий, он не может поддержать такие законодательные изменения.

Сначала о том, что законы заблокированы, сообщил руководитель администрации президента Польши Павел Шефернакер, а затем на странице президента Польши в соцсети X появилось видеобращение главы государства.

Перейду теперь к законам, которые не получили моего согласия и для которых я должен прибегнуть президентскому праву на вето. Их два. Закон о статусе ближайшего лица в союзе и договоре о взаимном проживании, а также закон, который содержит вводные положения заявил Навроцкий на видео, размещенном в соцсети X

Предложенные нормы выходят далеко за рамки упрощения бюрократических процедур, отметил президента Польши.

Эти законопроекты создают новый формализованный институт в семейном праве с широким спектром прав, близких к правам супругов пояснил глава польского государства

Навроцкий отметил, что готов утвердить предложенный ему на подпись закон о статусе близкого человека. Но сделает это только при условии, если его положения не будут менять положения Основного закона.

Предложенные Навроцкому на подпись законы о близких отношениях и договорах о совместном проживании позволяли бы гражданам, не состоящим в официальном браке, заключать нотариально заверенные соглашения, которые затем регистрировались бы в ЗАГСах. Партнеры могли бы после этого совместно владеть имуществом, отрегулировать наследственные вопросы, также закон позволял бы паре подавать общую налоговую декларацию и получить доступ к медицинской информации одного из партнеров другому.

Навроцкий добавил, что эти законопроекты фактически вводят институт, аналогичный браку. А это противоречит нормам Конституции Польши, поскольку подрывает конституционно закрепленные положения брачного союза разнополых супругов.