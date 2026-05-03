В Польше начали работу по изменению действующей Конституции Президент Польши начал работу над проектом новой конституции

Москва3 мая Вести.Президент Польши Кароль Навроцкий начал работу по изменению Конституции страны, созвал совет для ее пересмотра. Об этом сообщает Politico.

Уточняется, что в состав совета вошли несколько деятелей из партии "Право и справедливость" (PiS). Совет по разработке новой конституции должен до конца президентского срока Навроцкого, который истекает в 2030 году, представить альтернативный проект конституции.

Действующий премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал инициативу президента, подчеркнув, что перед работой над новой конституцией, нужно "начать с соблюдения действующей".

Ранее между премьером и президентом Польши возник конфликт из-за кредита ЕС на оружие.