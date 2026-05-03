Москва3 маяВести.Президент Польши Кароль Навроцкий начал работу по изменению Конституции страны, созвал совет для ее пересмотра. Об этом сообщает Politico.
Уточняется, что в состав совета вошли несколько деятелей из партии "Право и справедливость" (PiS). Совет по разработке новой конституции должен до конца президентского срока Навроцкого, который истекает в 2030 году, представить альтернативный проект конституции.
Действующий премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал инициативу президента, подчеркнув, что перед работой над новой конституцией, нужно "начать с соблюдения действующей".
Ранее между премьером и президентом Польши возник конфликт из-за кредита ЕС на оружие.