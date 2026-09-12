В Венгрии разгорелась "лошадиная война" с Британией из-за подаренных жеребцов Telegraph: Венгрия пожелала вернуть двух лошадей из королевских конюшен Британии

Москва12 сен Вести.Венгрия потребовала прекратить действие договора, предполагающего нахождение двух липицианских жеребцов в королевских конюшнях Великобритании. Об этом пишет The Telegraph.

В Будапеште заявляют, что животных передали Британии не в дар, а по договору безвозмездного пользования.

Лошадей Нельсона и Ивеко передали 21 июня 2024 года к коронации Карла III. Вручал скакунов занимавший на тот момент пост министра обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки.

В июле этого года министерство сельского и продовольственного хозяйства страны передало британскому руководству письмо о прекращении договора. После этого в СМИ заговорили о желании Венгрии вернуть лошадей.

Министерство подтвердило факт отправки письма, однако указало на неточности в новостях. Там заявили, что намерены лишь привести документы в соответствие с изначальными условиями. В свете недавней смены власти в Венгрии ситуацию связали с пересмотром решений прошлого правительства во главе с Виктором Орбаном.

По информации Telegraph, обещанные к передаче с лошадьми упряжка, карета и церемониальный инвентарь не прибыли в Соединенное Королевство.

Предполагается, что венгерские власти могут быть заинтересованы в возвращении скакунов в преддверии чемпионата мира по драйвингу среди парных упряжек, который Будапешт примет в 2027 году.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что правительство республики намерено добиваться от Евросоюза компенсационных выплат странам объединения за отказ от российских энергоносителей.