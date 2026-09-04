Москва4 сен Вести.Снаряды, закупленные Эстонией для нужд Вооруженных сил Украины, оказались бракованными и непригодными к использованию. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Контракт, финансируемый ЕС, был заключен фирмой, которая не смогла произвести исправное оружие говорится в публикации

Отмечается, что ситуация привела к отставке министра обороны Эстонии Ханно Певкура. По его словам, любой руководитель должен иметь мужество брать на себя ответственность за принятые решения, даже когда он не является их непосредственным виновником.

Ранее Эстонское телевидение сообщило, что на боеприпасы было перечислено около 70 млн евро аванса итальянской компании Datasel S.R.L., которая позже оказалась фирмой-однодневкой, контролируемой бизнесменами из Индии. Куда на самом деле ушли деньги на данный момент неизвестно.