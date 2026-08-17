Экс-министр обороны Латвии Спрудс обвинил премьера Кулбергса во лжи Экс-глава Минобороны Латвии: премьер Кулбергс соврал по поводу БПЛА

Москва17 авг Вести.Бывший министр обороны Латвии Андрис Спрудс обвинил премьер‑министра страны Андриса Кулбергса в искажении фактов по поводу закупок систем противодействия беспилотникам (БПЛА), сообщает издание Delfi.

По словам Спрудса, утверждения Кулбергса о якобы имевшихся проблемах с поставками являются ложными и имеют признаки дезинформации.

Системы-перехватчики изначально поступали в Латвию без боевых зарядов до окончательной проверки пригодности этих систем, отметил Спрудс. Ничего принципиального при этом не упущено, и такие временные решения являются стандартной практикой при закупке новой техники.

Спрудс потребовал от правительства разъяснений по вопросу поставок и использования систем-перехватчиков.

Кулбергс заявил, что Латвия "забыла" купить боезаряды к дронам-перехватчикам.