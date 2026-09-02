Глава Минобороны Эстонии уходит в отставку после скандала с закупками снарядов Министр обороны Эстонии покидает пост

Москва2 сен Вести.Министр обороны Эстонии Ханно Певкур намерен уйти в отставку после того, как Государственная прокуратура возбудила уголовное расследование по делу о закупке снарядов для Украины. Об этом он заявил Эстонскому телевидению.

Я считаю правильным взять сегодня на себя политическую ответственность за всю оборонную сферу и передать эстафетную палочку министра обороны премьер-министру в подходящее для него время сказал Певкур

Как передало Эстонское телевидение в вечернем выпуске новостей, скандал начался после того, как стало известно о планах Эстонии приобрести для Украины боеприпасы и перечислить 70 млн евро предоплаты компании, которая ранее не занималась сделками со снарядами.

По данным телеканала, около 70 млн евро авансовых платежей за боеприпасы для Украины были направлены итальянской компании Datasel S.R.L. Позднее выяснилось, что эта компания фактически является фирмой-оболочкой, за которой стоят представители индийской бизнес-семьи. При этом остается неизвестным, куда именно ушли перечисленные средства.

Вместо поставок боеприпасов Эстония, как отмечается, получала от компании лишь новые обещания. Сейчас спор с ней рассматривается в арбитраже.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что на утро четверга назначено заседание кабинета министров. На нем он намерен попросить госконтролера представить обзор ситуации с неясностями в бухгалтерии оборонной сферы.

На этом фоне Певкур заявил, что берет на себя политическую ответственность за сложившуюся ситуацию.