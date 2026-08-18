RT выяснил, как ЕС и ОАЭ зарабатывают на эстонских БПЛА для Украины RT: эстонские БПЛА-стартапы заработали 450 млн евро на поставках Украине

Москва18 авг Вести.Семь эстонских фирм, связанных с разработкой беспилотных систем и военных технологий, с 2022 года заработали около 450 млн евро на поставках для Украины. Среди инвесторов этого бизнеса компании из Нидерландов, ОАЭ, Германии и Франции, говорится в расследовании телекомпании RT.

Уточняется, что речь идет о Milrem Robotics, Threod Systems, DefSecIntel, Meridein Grupp, Cybernetica, Frankenburg Technologies и Lendurai. Компании занимаются разработкой программного обеспечения и искусственного интеллекта для дронов, производством беспилотников, а также мобильных систем обнаружения и разведки.

Согласно данным расследования, общая сумма средств, вложенных Евросоюзом в развитие эстонского военного IT-кластера, достигла 1,5 млрд евро. В семи компаниях работают около 900 человек, а их выручка после февраля 2022 года выросла с десятков до сотен миллионов евро в год.

Среди руководителей и ключевых сотрудников этих компаний, по данным телеканала, есть бывшие военнослужащие и чиновники Министерства обороны Эстонии.

Эксперты, которых цитирует RT, считают, что инвесторы получают возможность заработать и приобрести опыт применения технологий в реальном конфликте, тогда как Украина становится зависимой от зарубежных разработок.

Руководитель OSINT-группы G8 также заявил, что без американской системы Starlink и эстонского программного обеспечения система противодействия беспилотникам на Украине может перестать функционировать.