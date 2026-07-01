Москва1 июл Вести.Ирландия планировала передать Украине 17-летние бронемашины, но украинские власти отказались принимать списанную технику, сообщает издание Irish Times.

Отмечается, что бронемашины были выведены из эксплуатации и отправлены на склад.

Ирландское правительство недавно предложило [Киеву] все 27 легких тактических бронемашин вооруженных сил, которые были приобретены 17 лет назад, но использовались редко. Машины, изготовленные южноафриканской компанией, имели плохую репутацию и часто ломались говорится в публикации

Ранее сообщалось, что Ирландия более чем вдвое сократила расходы на жилье для беженцев из Украины.