Британия изучает применение лошадей в боевых условиях, пишут СМИ Telegraph: армия Британии тестирует лошадей в камуфляже для разведки

Москва12 сен Вести.Армия Великобритании в настоящий момент определяет эффективность использования лошадей для разведки и скрытного передвижения по сложной местности. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на британское Министерство обороны.

Журналисты показали кадры военнослужащих полка королевской конной гвардии верхом на лошадях в камуфляже. Как уточняется, фотографии были сделаны в ходе ежегодных летних учений на тренировочном полигоне Лонгмур, расположенном в графстве Хэмпшир на юге Англии.

Солдаты изучают возможности конной разведки, передвижения по сложной местности, скрытности, автономного обеспечения и вопросы ухода за лошадьми, опираясь на опыт союзников, которые продолжают использовать лошадей в боевых условиях приводит издание слова представителя оборонного ведомства

По мнению британских военных, опыт современных конфликтов показал, что необходимо искать новые подходы к ведению боевых действий. В армии Британии также обратили внимание, что в условиях лесистой или болотистой местности у лошадей могут быть преимущества над тяжелой техникой.

Ранее газета Daily Express писала, что Великобритания в военном плане не готова к возможному ответу России за поддержку Лондоном украинских ударов по российской территории. Как сообщалось, вооруженные силы королевства находятся в сложном положении.