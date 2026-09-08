Москва8 сен Вести.По итогам специальной военной операции Россия значительно улучшит свое военное положение. Это следует из доклада, опубликованного на сайте британского Королевского объединенного института оборонных исследований.

Авторы исследования поясняют, что армия РФ в ходе спецоперации адаптировала свою тактику боя – начала совмещать подавление противника массированным огнем артиллерии с активным применением высокоточного оружия.

На тактическом уровне Россия сохраняет способность вести массированный артиллерийский огонь. Средства высокоточного наведения, беспилотные летательные аппараты и разведывательно-ударные комплексы не вытеснили артиллерию, а скорее дополнили характерную для российских войск приверженность созданию подавляющего огневого превосходства на ключевых направлениях наступления говорится в докладе

Кроме того, отмечают исследователи, в Вооруженных силах РФ появилось много хорошо подготовленных разведчиков, которые способны замечать даже небольшие подвижные объекты.

Отдельно авторы фиксируют изменение похода к использованию дронов и управляемых боеприпасов – в частности, разница между ударными и разведывательными системами все меньше. Так, комплексы вооружения, которые ранее применялись исключительно для ударов по особо важным целям, сейчас могут участвовать в контрбатарейной борьбе или операциях по истощению противника.