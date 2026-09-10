Основатель ЧВК Blackwater оценил действия российских бойцов в зоне СВО Основатель Blackwater: армия РФ быстро адаптируется к новым угрозам в зоне СВО

Москва10 сен Вести.Вооруженные силы РФ в зоне спецоперации быстро адаптируются к новым угрозам и западному оружию. Об этом заявил основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс. По его мнению, заявления о слабости российской армии не соответствуют действительности.

Наоборот, ВС РФ за несколько лет получили огромный боевой опыт. Кроме того, российская армия добилась значительных успехов в создании и развитии систем радиоэлектронной борьбы, что привело к снижению эффективности западного оружия.

Не слушайте политиков-идиотов. Российская армия стала бесконечно умнее добавил Принс

Особо основатель Blackwater отметил, что Вооруженные силы России научились эффективно глушить вражеские системы связи, навигации и наведения.

Ранее гибкость российских военных оценил Королевский объединенный институт оборонных исследований. Его специалисты пояснили, что ВС РФ начали менять свою тактику боя в рамках спецоперации. Если раньше российские военные предпочитали давить противника массированным огнем артиллерии. То теперь они сочетают артиллерийские обстрелы с ударами высокоточным оружием.

Помимо этого, в армии РФ появилось большое количество опытных разведчиков, способных замечать даже небольшие объекты, добавили в институте.