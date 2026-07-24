В Польше подписан закон о запрете держать собак на привязи

Собак теперь нельзя держать на привязи в Польше В Польше подписан закон о запрете держать собак на привязи

Москва24 июл Вести.В Польше теперь запрещено держать собак на привязи. Польский лидер Кароль Навроцкий в видеообращении, опубликованном в соцсетях канцелярии, объявил о подписании соответствующего закона.

Первым из подписанных мною сегодня законов стал закон о внесении изменений в закон о защите домашних животных, либо, как его называют, "закон о привязи" сказал он

Навроцкий уточнил, что предыдущий законопроект, который он заблокировал осенью, закладывал невыполнимые с точки зрения граждан и фермеров требования. По словам президента Польши, новый документ подготовили с учетом мнения фермеров, кинологов и хозяев собак.

До этого в Польше можно было держать собак на привязи, если длина животного не превышает трех метров.