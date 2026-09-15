Москва15 сен Вести.Районный суд Варшавы приступил к рассмотрению гражданского иска президента Польши Кароля Навроцкого против информационного портала Onet. Поводом стала публикация, в которой утверждалось о возможной причастности польского лидера к сутенерству в прошлом.

Как сообщает телеканал TVN24, иск был подан в период, когда Навроцкий еще являлся кандидатом в президенты от партии "Право и справедливость". Речь идет о статье под названием "Кароль Навроцкий и секреты Гранд-отеля", опубликованной в мае прошлого года. По данным издания, Навроцкий, работая охранником в Гранд-отеле в Сопоте, якобы участвовал в "процедуре привлечения проституток" для гостей отеля.

Заседание суда во вторник проходит в закрытом режиме. Пресс-служба суда сообщила, что в ходе слушаний запланирован допрос пяти свидетелей. Портал Onet ходатайствовал о рассекречивании материалов дела, однако суд отказал в удовлетворении этой просьбы "в связи с необходимостью поддержания порядка в зале суда".