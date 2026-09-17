Москва17 сен Вести.Создатели украинского сайта "Миротворец" (признан экстремистским и запрещен в РФ) добавили в свою базу данных информацию о польском депутате Дариуше Матецком из партии "Право и справедливость", сообщил ТАСС, ссылаясь на данные этого интернет-ресурса.

Авторы сайта обвинили Матецкого в "пропаганде" и участии в "информационно-пропагандистских мероприятиях против Украины".

В марте 2026 года Матецкий раскритиковал решение прокуратуры города Лодзь прекратить расследование в отношении украинского журналиста Виталия Мазуренко. Последнего обвиняли в оскорблении президента Польши Кароля Навроцкого во время эфира на телеканале Polsat. Матецкий намеревался подать жалобу на это решение.

Инцидент с Мазуренко произошел 26 августа 2025 года, когда он в прямом эфире назвал Навроцкого "паханом", комментируя его решение наложить вето на продление помощи украинским беженцам.

После этого польские СМИ прекратили сотрудничество с украинким журналистом, а он был уволен с должности заместителя главного редактора портала Obserwator Międzynarodowy.

В начале сентября базу данных "Миротворца" пополнили артист Алексей Потапенко и певица Анастасия Каменских, получившие известность как дуэт "Потап и Настя".