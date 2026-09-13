Москва13 сен Вести.Российский актер театра и кино Максим Радугин попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" (запрещен в РФ). Его обвиняют в поддержке Российской Федерации.

Администрация украинского ресурса опубликовала персональные данные актера. Указано, что он якобы покушается на территориальную целостность Украины. Поводом стало то, что в январе 2026 года Радугин играл в спектакле в городе Макеевка Донецкой Народной Республики.

Ранее в базу "Миротворца" также попал Сергей Писаренко. По данным сайта, артист покинул Украину в 2022 году и переехал в Россию, где продолжил свою творческую деятельность.