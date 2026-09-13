Москва13 сен Вести.Российский актер Сергей Писаренко внесен в базу скандального украинского ресурса "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта.

Националистический ресурс обвиняет артиста в поддержке России и покушении на территориальную целостность Украины.

Поводом для внесения в базу стало то, что актер в 2022 году переехал из Украины в Россию и продолжил актерскую карьеру в РФ после 4 лет жизни на Украине, а также записал официальное видео поддержки для российских солдат говорится в публикации

Писаренко был звездой команды КВН "Уездный город". Согласно открытым данным, артист занимается концертной деятельностью.