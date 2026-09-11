Москва11 сенВести.Артиста из Украины Алексея Потапенко (Потап) внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец" (запрещен на территории РФ).
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сам интернет-ресурс.
Авторы сайта обвинили Потапенко в агрессии против нынешнего режима и в провокациях.
Ранее певец заявлял о сложностях с выезда за пределы Украины и о том, что долгое время проводит за границей.
До этого стало известно, что певица Анастасия Каменских, известная по дуэту "Потап и Настя", пополнила базу данных украинского сайта "Миротворец".
Ранее певица Каменских поделилась тем, что лишилась голоса после перехода на украинский язык.
Экстремистский ресурс "Миротворец" был создан в 2014 году и позиционирует себя как инструмент для выявления лиц, якобы угрожающих национальной безопасности Украины.