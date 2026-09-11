Сайт "Миротворец" внес в свою базу данных украинского певца Потапа Певец Потап попал в базу данных "Миротворца"

Москва11 сен Вести.Артиста из Украины Алексея Потапенко (Потап) внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец" (запрещен на территории РФ).

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сам интернет-ресурс.

Авторы сайта обвинили Потапенко в агрессии против нынешнего режима и в провокациях.

Ранее певец заявлял о сложностях с выезда за пределы Украины и о том, что долгое время проводит за границей.

До этого стало известно, что певица Анастасия Каменских, известная по дуэту "Потап и Настя", пополнила базу данных украинского сайта "Миротворец".

Ранее певица Каменских поделилась тем, что лишилась голоса после перехода на украинский язык.

Экстремистский ресурс "Миротворец" был создан в 2014 году и позиционирует себя как инструмент для выявления лиц, якобы угрожающих национальной безопасности Украины.