Москва8 сенВести.Певица Настя Каменских поделилась, что лишилась голоса после перехода на украинский язык.
В интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана иноагентом в России) артистка призналась, что сразу после смены языка у нее выросла киста и пропал голос.
Мне мой психолог говорит: "Возвращайся на русский язык, твое тело не воспринимает это"продолжила она
Каменских добавила, что прислушалась к психологу, объяснив проблемы со здоровьем психосоматикой.
Ранее стало известно, что певица временно прекратила карьеру на фоне критики на Украине из-за ее мнения о русском языке.