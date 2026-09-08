Настя Каменских рассказала о потере голоса из-за перехода на украинский язык

Певица Настя Каменских потеряла голос после перехода на украинский язык Настя Каменских рассказала о потере голоса из-за перехода на украинский язык

Москва8 сен Вести.Певица Настя Каменских поделилась, что лишилась голоса после перехода на украинский язык.

В интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана иноагентом в России) артистка призналась, что сразу после смены языка у нее выросла киста и пропал голос.

Мне мой психолог говорит: "Возвращайся на русский язык, твое тело не воспринимает это" продолжила она

Каменских добавила, что прислушалась к психологу, объяснив проблемы со здоровьем психосоматикой.

Ранее стало известно, что певица временно прекратила карьеру на фоне критики на Украине из-за ее мнения о русском языке.