Украинская певица Полякова заявила о превращении Украины в концлагерь Певица Полякова: ситуация с ТЦК на Украине напоминает концлагерь

Москва11 авг Вести.Украинская певица, актриса и телеведущая Оля Полякова сравнила ситуацию с насильственной мобилизацией населения Украины сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов в России) с атмосферой концлагерей.

Ее слова приводят украинские СМИ. Исполнительница заявила, что в стране пропала свобода слова, а в обществе воцарилась атмосфера страха и "двойной морали".

Все боятся что-то сказать, оглядываются, боятся не с тем сфотографироваться, не там спеть, не так отреагировать. Мы что, в концлагере? сказала певица

По мнению Поляковой, продолжение ситуации грозит тем, что украинцы будут боятся выйти на улицу и превратятся в «запуганных мышей». Она отметила, что уже сейчас сотрудники ТЦК могут похищать мужчин прямо на улицах, и окружающие люди за них не вступаются.

Ранее бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель после просмотра очередных кадров с насильственной мобилизацией в Одессе призвала к миру с Россией.