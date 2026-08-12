На Украине сотрудники ТЦК избили гражданина Латвии Сотрудники украинского ТЦК избили гражданина Латвии в Кривом Роге

Москва12 авг Вести.Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) в Кривом Роге избили гражданина Латвии, заявили украинские журналисты.

Прохожие предложили пострадавшему вызвать скорую, однако тот отказался, опасаясь, что его застрелят.

В Кривом Роге мужчина заявил, что его избили сотрудники ТЦК, хотя он гражданин Латвии рассказали журналисты

Ранее украинская певица Оля Полякова сравнила Украину с концлагерем из-за произвола ТЦК при насильственной мобилизации жителей страны. Она отметила, что на Украине исчезла свобода слова, а на место ей пришли атмосфера страха и "двойная мораль".