Москва6 сенВести.Певица Настя Каменских приостановила карьеру на фоне критики на Украине из-за ее высказываний о русском языке и дискриминации русскоязычных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, артистка переживает эмоциональное выгорание, избегает общения и временно не принимает рабочие предложения, даже если ей предлагают повышенный гонорар. При этом Каменских пока не готова возвращаться к русскоязычной аудитории и выступать в России.
Сложности возникли и в ее сотрудничестве с бывшим мужем, рэпером Потапом. Стороны, как утверждается, готовят новый договор, поскольку совместные выступления сейчас невозможны.
Ранее Каменских критиковала нападки на русскоязычных украинцев и заявляла, что не намерена "играть в патриотизм". Певица объясняла использование русского языка тем, что выросла в русскоязычном Киеве.