Каменских столкнулась с отменой на Украине после слов о русском языке Настя Каменских приостановила карьеру из-за критики на Украине

Москва6 сен Вести.Певица Настя Каменских приостановила карьеру на фоне критики на Украине из-за ее высказываний о русском языке и дискриминации русскоязычных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, артистка переживает эмоциональное выгорание, избегает общения и временно не принимает рабочие предложения, даже если ей предлагают повышенный гонорар. При этом Каменских пока не готова возвращаться к русскоязычной аудитории и выступать в России.

Сложности возникли и в ее сотрудничестве с бывшим мужем, рэпером Потапом. Стороны, как утверждается, готовят новый договор, поскольку совместные выступления сейчас невозможны.

Ранее Каменских критиковала нападки на русскоязычных украинцев и заявляла, что не намерена "играть в патриотизм". Певица объясняла использование русского языка тем, что выросла в русскоязычном Киеве.