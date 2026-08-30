Москва30 авг Вести.Украинского певца, рэпера Алексея Потапенко (Потапа) могут лишить звания заслуженного артиста Украины за то, что он поддерживает использование русского языка. Петиция с соответствующим требованием зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского.

В документе указано, что Потап якобы регулярно выражает пренебрежение к украинскому языку.

Лишить Потапенко Алексея Андреевича (Потап) звания заслуженного артиста Украины за систематическое публичное пренебрежение к украинскому языку и культуре говорится в тексте петиции

Петиция зарегистрирована 28 августа и на данный момент набрала более 4,8 тысячи голосов из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения.

Ранее военкор заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный рассказал о том, как в ДНР встречали российских звезд. По его словам, власти республики делали максимум для обеспечения безопасности гостей, а сами визиты сильно стимулировали настроения дончан.