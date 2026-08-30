Настя Каменских выступила против преследования русского языка на Украине Настя Каменских выступила против дискриминации русского языка на Украине

Москва30 авг Вести.Участница украинского дуэта "Потап и Настя" Настя Каменских выступила против преследования русского языка на Украине. Пост певицы опубликован в соцсети Instagram (запрещена и признана экстремистской в РФ).

Артистка добавила, что для нее дискриминация людей по признаку языка равносильна преследованиям по цвету кожи.

Я больше не поддерживаю то, что происходит на Украине, и я не хочу играть в "ура-патриотизм", ходить в вышиваночке и говорить про "мощных, несгибаемых людей"… Почему я говорю на русском языке? Потому что я на нем говорю с детства​​​. Я родилась и выросла в русскоязычном Киеве… Каждый человек имеет право говорить на том языке, на котором он хочет написала Каменских

Ранее на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского выложили петицию с требованием лишить второго участника "Потапа и Насти" - рэпера и певца Алексея Потапенко - звания заслуженного артиста Украины за поддержку русского языка. За два дня петиция набрала 4,8 тысячи голосов из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения Зеленским.