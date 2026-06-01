Москва1 июнВести.Депутаты городского совета Полтавы проголосовали за запрет публикации и распространения "русскоязычного культурного продукта" в городе. Об этом сообщила в соцсетях языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская.
Распространение контента на русском языке (включая книги, музыку, фильмы, театральные постановки) запрещается в транспорте, в заведениях общественного питания, культуры и других публичных пространствах населенного пункта.
Депутаты Полтавского городского совета приняли решение о запрете русскоязычного культурного продукта. Решение разработано в связи с потребностью в защите украинского информационного пространстванаписала Ивановская
Ранее в мае омбудсмен заявила, что упоминание русского языка должно быть исключено из конституции Украины.