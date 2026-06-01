В Полтаве запретили русскоязычные книги, фильмы и спектакли Горсовет Полтавы запретил русскоязычный контент

Москва1 июн Вести.Депутаты городского совета Полтавы проголосовали за запрет публикации и распространения "русскоязычного культурного продукта" в городе. Об этом сообщила в соцсетях языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская.

Распространение контента на русском языке (включая книги, музыку, фильмы, театральные постановки) запрещается в транспорте, в заведениях общественного питания, культуры и других публичных пространствах населенного пункта.

Депутаты Полтавского городского совета приняли решение о запрете русскоязычного культурного продукта. Решение разработано в связи с потребностью в защите украинского информационного пространства написала Ивановская

Ранее в мае омбудсмен заявила, что упоминание русского языка должно быть исключено из конституции Украины.