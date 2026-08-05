Москва5 авг Вести.Командир батальона беспилотных систем 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным Гайка заявила, что принципиально общается на русском языке. Видеокадры с ее словами распространило издание "Страна".

Я могу говорить на украинском, но принципиально не хочу. <...> В конституции закреплено право говорить на том языке, на котором я хочу заявила она

По словам военнослужащей, на украинский она перейдет лишь в том случае, если собеседник не будет понимать русскую речь. "Но пока меня понимают на русском, я изъясняюсь на том языке, на котором мне удобно", - сказала Гайка. Она также обратила внимание, что критикующие ее языковой выбор украинцы сами по большей части проживают не на Украине, а в европейских странах.

На Украине с 2014 года проводится курс на вытеснение русского языка. Принятый в 2019 году закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" существенно ограничил использование русского и языков нацменьшинств: власти запрещают русскоязычные книги, фильмы и песни, изучение русского в школах и вузах.

Сейчас в Верховную раду внесен законопроект об увеличенных штрафах за русскоязычную музыку в кафе и ресторанах: вместо нынешних 170 гривен (297 рублей) за первое нарушение сумма вырастет до 8,5-17 тысяч гривен (14,8-29,7 тысячи рублей). При этом жители страны продолжают активно пользоваться русским языком в быту, что нередко приводит к конфликтам.