Москва6 сенВести.Блогер и телеведущая Регина Тодоренко сообщила подписчикам о резком ухудшении здоровья. В социальных сетях (Instagram, принадлежащий Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) девушка опубликовала фотографию, на которой запечатлена в инвалидном кресле, и предупредила, что в ближайшее время ей придется передвигаться на костылях.
Как рассказала Тодоренко, врачи диагностировали у нее гипертонус голосовых связок из-за колоссальной нагрузки, а также перегруженные связки и скопление жидкости в коленном суставе. В своем обращении ведущая призналась, что задумалась о том, какой пример она подает поклонникам.
А еще недавно ко мне подошла девушка в самолете и сказала, что восхищается моим образом жизни, но при этом попросила: "Пожалуйста, вы можете немного замедлиться, потому что когда смотришь на вас, тяжело позволить себе отдыхать". Я огорчилась, потому что поняла, что вгоняю не только себя в напряжение, но еще и свою аудиторию. Своим примером я показываю, что нет ничего невозможного, но забываю, что за этим невозможным стоит очень много усилий и терпениянаписала Тодоренко