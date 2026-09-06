Москва6 сен Вести.Блогер и телеведущая Регина Тодоренко сообщила подписчикам о резком ухудшении здоровья. В социальных сетях (Instagram, принадлежащий Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) девушка опубликовала фотографию, на которой запечатлена в инвалидном кресле, и предупредила, что в ближайшее время ей придется передвигаться на костылях.

Как рассказала Тодоренко, врачи диагностировали у нее гипертонус голосовых связок из-за колоссальной нагрузки, а также перегруженные связки и скопление жидкости в коленном суставе. В своем обращении ведущая призналась, что задумалась о том, какой пример она подает поклонникам.