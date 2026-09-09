Москва9 сен Вести.Певица Анастасия Каменских, известная по дуэту "Потап и Настя", пополнила базу данных украинского сайта "Миротворец" (запрещен на территории РФ), сообщает ТАСС, ознакомившись с обновленными данными ресурса.

Администраторы ресурса назвали певицу "провокатором" и обвинили ее в "информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни на Украине".

Ранее певица Каменских поделилась тем, что лишилась голоса после перехода на украинский язык. В интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана иноагентом в России) артистка призналась, что сразу после смены языка у нее пропал голос.

Экстремистский ресурс "Миротворец" был создан в 2014 году и позиционирует себя как инструмент для выявления лиц, якобы угрожающих национальной безопасности Украины.