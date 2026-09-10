Приходько перешла на русский, чтобы противостоять манипуляциям на Украине Украинская певица Приходько пояснила, почему вернулась к русскому языку

Москва10 сен Вести.Украинская артистка Анастасия Приходько пояснила, почему снова разговаривает преимущественно на русском языке. В беседе с одним из местных журналистов она объяснила, что не хочет поддаваться на манипуляции киевского режима.

Она подчеркнула, что все инициативы против русского языка не ведут ни к чему хорошему.

Мне не нравится эта история, когда меня пытаются изменить, поломать, заставить что-то делать. Я не понимаю, кому мне надо что-то доказывать и для чего пояснила Приходько, ее слова приводит RT

Ранее певица Настя Каменских была вынуждена приостановить карьеру на Украине после своих высказываний о дискриминации русского языка со стороны властей. Артистку также внесли в базу данных скандального портала "Миротворец" (запрещен на территории РФ). Певица призналась, что потеряла голос, когда перешла на украинский язык.