Москва27 авг Вести.В базу украинского сайта "Миротворец" добавили директора государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С​​​. Надеждиной Татьяну Сельгмяэ, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

Сельгмяэ обвиняют в поддержке РФ, а также якобы в нарушении государственной границы Украины и покушении на ее суверенитет и территориальную целостность. Поводом стали выступления ансамбля на сцене "Донбасс Опера" в Донецке в ДНР в 2018 году, а также в различных городах Крыма в 2019-2020 годах.

Ансамбль "Березка" основан в 1948 году в Москве балериной и хореографом Надеждой Надеждиной (1908-1979).