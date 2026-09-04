"Миротворец" добрался до Европарламента: словацкого депутата внесли в список Депутата Европарламента от Словакии Любоша Блаху внесли в базу "Миротворца"

Москва4 сен Вести.Украинский экстремистский ресурс "Миротворец" (запрещен на территории РФ) пополнил свои списки. На этот раз в базу данных сайта внесен депутат Европарламента от Словакии, заместитель главы партии Smer Любош Блаха. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на самом ресурсе.

Создатели сайта обвинили словацкого политика в "участии в актах гуманитарной агрессии против Украины". Ранее в аналогичный список уже попали другие словацкие политики — бывший вице-спикер Национального совета Словакии Анна Белоусова и экс-советник премьер-министра Роберта Фицо Эдуард Хмелар.

Экстремистский ресурс "Миротворец" был создан в 2014 году и позиционирует себя как инструмент для выявления лиц, якобы угрожающих национальной безопасности Украины. На практике ресурс публикует личные данные вызывавших недовольство киевского режима. В Генпрокуратуре России неоднократно подчеркивали, что сайт используется для "зачисток" оппозиционных деятелей и представляет собой грубое нарушение Европейской конвенции по правам человека.