Женщина потеряла сознание во время встречи президента Польши с молодежью Polsat News: встречу Навроцкого с молодежью экстренно прервали

Москва30 авг Вести.Встреча президента Польши Кароля Навроцкого с молодежью была срочно прервана после того, как одна из участниц мероприятия потеряла сознание.

Об этом сообщает издание Polsat News.

Трансляция мероприятия, как отмечается, была прервана после просьбы Навроцкого "сделать паузу".

Пресс-конференция с Каролем Навроцким была ненадолго прервана после того, как один из участников внезапно потерял сознание говорится в материале

Окружающие бросились оказывать женщине первую помощь, а на место происшествия вызвали медиков.

Навроцкий ранее во время интервью YouTube-каналу Zero случайно выронил пакетик со снюсом (никотиновые подушечки). В ходе беседы его спросили о планах правительства запретить продажу электронных сигарет и снюсов. Глава государства заявил, что лично ему будет сложно поддержать это решение.