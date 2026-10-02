Москва2 октВести.Польский премьер-министр Дональд Туск стал персоной нон грата в Белом доме. Об этом заявил депутат Европарламента от Польши Адам Белан.
По его словам, которые приводит RMF FM, в то же время у президента Польши Кароля Навроцкого прекрасные отношения с Вашингтоном.
Сегодня он (Дональд Туск – прим. ред.) в Белом доме — персона нон гратасказал Белан
Евродепутат подчеркнул, что в этой ситуации именно Навроцкий должен взять на себя ведение переговоров с США.
28 сентября сообщалось, что, согласно данным опроса Института исследований общественного мнения Польши, больше половины поляков негативно оценивают работу Туска.