Евродепутат Белян: Туск стал нежелательной персоной в Белом доме

Евродепутат Белян заявил, что Туск стал персоной нон грата в Белом доме Евродепутат Белян: Туск стал нежелательной персоной в Белом доме

Москва2 окт Вести.Польский премьер-министр Дональд Туск стал персоной нон грата в Белом доме. Об этом заявил депутат Европарламента от Польши Адам Белан.

По его словам, которые приводит RMF FM, в то же время у президента Польши Кароля Навроцкого прекрасные отношения с Вашингтоном.

Сегодня он (Дональд Туск – прим. ред.) в Белом доме — персона нон грата сказал Белан

Евродепутат подчеркнул, что в этой ситуации именно Навроцкий должен взять на себя ведение переговоров с США.

28 сентября сообщалось, что, согласно данным опроса Института исследований общественного мнения Польши, больше половины поляков негативно оценивают работу Туска.