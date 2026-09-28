Москва28 сен Вести.Больше половины граждан Польши негативно оценивают работу премьер-министра страны Дональда Туска. Об этом говорят данные опроса Института исследований общественного мнения республики.

Опрос проводился 21-22 сентября с использованием метода компьютерного интервью. Участниками стали 1 029 взрослых граждан Польши.

Согласно данным исследования, отрицательную оценку работе главы кабмина дали 53% респондентов. 33% опрошенных дали противоположный ответ. Еще 13% не смоги определиться, а 1% заявили, что не имеют мнения по этому вопросу.

Также респондентов попросили оценить работу правительства в целом. 29% дали положительный ответ, 53% отрицательный, 16% – ни положительно, ни отрицательно, а 2% – не имеют мнения.

Ранее лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо указал на то, что "помешанный на евроинтеграции и ярый милитарист" Дональд Туск открыто призывает к войне с Россией.

Как отмечал политолог и общественный деятель Александр Яцек, польские медиа пугают граждан скорым конфликтом с Россией, хотя власти не предпринимают никаких мер для обеспечения безопасности полякам в случае любой эскалации.